

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Per 30 anni destra e sinistra hanno pensato che servissero personalità di centro per vincere le elezioni. In realtà il mondo è cambiato. Non si vincono più elezioni togliendo voti all'avversario come quando la partecipazione era alta, ma motivando i propri elettori togliendogli all'astensionismo. Allora più che un candidato di centro, serve una personalità forte che rappresenti con forza alcuni valori. Questa è la direzione". Lo dice Dario Franceschini alla festa dell'Unità di Reggio Emilia.

