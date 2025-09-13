

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Noi come Pd non siamo numericamente competitivi se non allarghiamo i confini dell'alleanza" e quello che è successo con la nascita del Conte 2 ha portato a "poterci candidare a governare insieme il Paese, mantenendo le diversità. Conte ha gestito politicamente un percorso difficile nel portare i 5 Stelle all'avvicinamento al centrosinistra, alle alleanze e non andare da soli. E di questo gli va dato atto". Lo dice Dario Franceschini con Giuseppe Conte alla festa dell'Unità a Reggio Emilia.

