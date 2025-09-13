Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Come farete a governare insieme? Rispondo in modo molto semplice: abbiamo già governato insieme". Lo dice Dario Franceschini alla festa dell'Unità di Reggio Emilia con Giuseppe Conte.
C.sinistra: Franceschini, 'come faremo a governare con M5S? Lo abbiamo già fatto...'
13 settembre, 2025 • 18:04
