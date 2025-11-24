

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Da mesi ci ripetono la stessa, martellante litania: Giorgia Meloni imbattibile, senza rivali, senza alternative. Poi arrivano i risultati e improvvisamente quella storia scritta in anticipo inizia a scricchiolare”. Lo scrive sui social Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva. “Quando il fronte alternativo smette di farsi la guerra e prova, almeno per un istante, a stare insieme, l’alternativa esiste eccome. E vince. Complimenti ad Antonio Decaro e Roberto Fico per le straordinarie vittorie. Da domani mattina -prosegue Faraone- la presidente del Consiglio riscoprirà un improvviso interesse per la legge elettorale, per le riforme ‘urgenti’, per gli aggiustamenti tecnici. Non per migliorare il sistema. Ma per metterlo in sicurezza. La sua. Stanno governando male e gli italiani se ne stanno accorgendo”.

