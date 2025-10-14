

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Oltre 200 amministratori civici di tutta Italia si ritroveranno lunedì 20 ottobre, alle 17.30, all’hotel Parco dei Principi a Roma per confrontarsi e contribuire alla creazione della nuova forza politica civica e riformista. Il promotore dell’iniziativa è Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, che da mesi sta girando l’Italia per mettere in rete le esperienze civiche di ogni città e comune.

Tra i protagonisti dell’evento, Silvia Salis, sindaca di Genova; Ismaele La Vardera, deputato della regione siciliana, da pochi giorni sotto scorta per il suo costante impegno nel combattere la mafia in Sicilia; Alberto De Toni, sindaco di Udine; e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, a cui saranno affidate le conclusioni.

Sul palco poi si alterneranno tantissime altre testimonianze da tutta Italia. Da Caltanissetta a Bolzano, da Salerno ai comuni dell’Emilia Romagna, da Fabriano ai comuni laziali come Nettuno, Fiano Romano e Viterbo, fino a San Vito al Tagliamento e all’Aquila. Territori diversi, esigenze simili. “E’ la testimonianza che una rete civica già esiste, noi la stiamo unendo e sviluppando. L’evento è aperto a tutti, non abbiamo preclusioni e non siamo antagonisti di alcun partito di centrosinistra. Vogliamo essere una nuova forza politica che unisce, che aggiunge temi, proposte e soluzioni al nostro campo”, il commento di Onorato.

