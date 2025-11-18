

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Questo fine settimana varie realtà riformiste lombarde (Libertà Eguale, Circoli Dossetti, Circolo De Amicis, Centro Studi Caldara, Iniziativa Democratica, Centro Democratico, La fabbrichetta, Arcipelago Milano, cattolici democratici lombardi, Il Sicomoro, Volare, Circolo Matteotti, Circolo XX settembre) organizzano a Eupilio (Como) si ritrovano col titolo “Incontri riformisti 2025”. Si legge in una nota.

Introducono Erminio Quartiani e Giovanna Menicatti. Interventi di apertura di Stefano Ceccanti e Lia Quartapelle, presiede Piervito Antoniazzi. Seguono interventi sulle tematiche lombarde e milanesi e, su quelle nazionali, di Piera Landoni, Luciano Violante, Matteo Anatra, Francesco Franceschini, Fabio Pizzul, Bruno Tabacci, Emanuele Campagna, Lorenzo Gaiani, Paolo Segatti, Giammarco Brunelli, Luciano Fasano, Paolo Natale, Roberto Biorcio, Marilena Adamo, Anna Gallo, Marco Monti, Giuseppe Jannuzzi, Marco Leonardi. Tavola rotonda in chiusura tra Enrico Morando, Marco Bentivogli, Claudio Martelli, Piero Fassino, Manuela Sammarco, Walter Marossi.



