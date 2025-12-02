

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Noi stiamo costruendo un percorso. È ovvio che non abbiamo ancora un programma di governo alternativo, anche se su tanti temi abbiamo lavorato già insieme come il salario minimo, la riduzione dell'ora di lavoro e tanti altri temi. Quindi stiamo costruendo passo dopo passo". Lo dice Giuseppe Conte sulla coalizione di centrosinistra a Di Martedì su la7.

