

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Non schiacciati sul Pd? E' quello che stiamo facendo. In ossequio seguo a quello che è stato nuovo nel processo costituente che ha definito, autodefinito, il Movimento 5 Stelle come una forza progressista indipendente". Giuseppe Conte risponde così, a margine di un evento a Villa Nazareth, a proposito delle criticità nel rapporto con il Pd che avrebbe evidenziato Chiara Appendino ieri nell'assemblea dei parlamentati M5S.

"Si va solo se ci sono programmi chiari, concordati per iscritto, condivisi, dove ovviamente i nostri obiettivi strategici sono condivisi e questo è stato fatto sin qui e noi siamo assolutamente tutti legati a quello che è stato il processo costituente, il mandato che abbiamo ricevuto".

