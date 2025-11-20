

Roma, 20 nov (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto un progetto politico valutando le forze, anche civiche, e si è costruito un perimetro su temi e progetti condivisi. In altre regioni si è fatto un percorso diverso. Quando ci sono elezioni territoriali devi valutare condizioni specifiche, non traiamo sempre una lezione per quello che è lo scenario nazionale. Dalla Campania può arrivare segnale politico importante ma sul governo la partita va affrontata e risolta a scadenza, con le elezioni politiche nazionali, e mandaremo a casa Meloni". Lo ha detto Giuseppe Conte a Napoli.



