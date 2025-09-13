

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Noi saremo sempre stimolo critico. Abbiamo fatto un grande percorso ma quando il Movimento vorrà scimmiottare partiti più tradizionali, noi avremo perso la nostra funzione politica e allora, con grande umiltà possiamo, se non veniamo giudicati pregiudizialmente in modo denigratorio, noi possiamo avere una funzione di stimolo in un progetto comune". Lo dice Giuseppe Conte alla festa dell'Unità di Reggio Emilia con Dario Franceschini.

