

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "I criteri per scegliere il candidato premier sono vari. Il centrodestra sta avvertendo un clima cambiato e sta predisponendo un cambio di legge elettorale perché è in difficoltà. Pensano di metterci in difficoltà così. È ovvio che nel momento in cui lavori a un progetto serio devi trovare poi il miglior candidato possibile, qualsiasi sia la regola. Lo troveremo. Non sarà questo un problema per quanto riguarda il M5S e per quanto riguarda il sottoscritto. A noi interessa il programma, l'interprete viene dopo". Così Giuseppe Conte alla festa dell'Unità di Reggio Emilia con Dario Franceschini.

