Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Noi a Genova c'eravamo, abbiamo dato un forte contributo, è un progetto serio, credibile, l'abbiamo sottoscritto non una volta, ma più volte. Noi ci siamo ogni volta che c'è un progetto serio, credibile". Lo dice Giuseppe Conte a margine di un'iniziativa a Nuoro a chi gli chiede del campo progressista.

"Quindi è ovvio che se c'è questo presupposto, come è stato a Genova, se c'è un interprete e un candidato credibile, affidabile, si vince. Questi sono i presupposti. Quindi non stiamo qui a fare questioni di lana caprina. Se si lavora seriamente e si è credibili e si elabora un progetto di trasformazione della società, di cambiamento, di miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, il Movimento c'è, senza polemica".