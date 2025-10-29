

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Carmelo Miceli è il nuovo coordinatore regionale della Sicilia di Progetto Civico Italia. A ufficializzare, in una conferenza stampa a Palermo, il primo coordinamento regionale sono stati Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e promotore del movimento nazionale, con Ismaele La Vardera, deputato regionale e fondatore di Controcorrente, tra i più attivi nel Paese per costruire questa nuova rete civica". Si legge in una nota di Progetto Civico.

"Dopo l'appuntamento di Roma della scorsa settimana - con oltre 200 amministratori civici, da Bolzano a Caltanissetta, e più di 1500 persone - oggi a Palermo erano presenti circa 100 amministratori siciliani che hanno aderito al progetto", si aggiunge. "Carmelo è un avvocato, un professionista affermato. È nato da una reale voglia di cambiamento e amore per Palermo e per la Sicilia. Il suo impegno - spiega Onorato - sarà decisivo per la crescita di Progetto Civico Italia".

"Sono felice di vedere così tante persone che, da ogni parte della Regione, in poco più di una settimana hanno voluto aderire a Progetto Civico Italia. E' un'onda che continua a crescere, riceviamo ogni giorno oltre 50 richieste da ogni parte del Paese. Siamo stati inondati da entusiasmo e voglia di cambiare davvero le cose. Nelle prossime settimane annunceremo i coordinamenti in tutte le altre regioni, oltre ai tantissimi comitati civici che stanno aprendo in ogni territorio, dal comune più grande a quello più piccolo".

"Sono felice di ospitare al Parlamento siciliano la prima uscita regionale di progetto Civico italia. Ringrazio Alessandro Onorato - commenta La Vardera - che mi ha coinvolto sin dalla nascita del progetto, e sono convinto che riusciremo a tessere una rete straordinaria in tutte le regioni d’Italia, arruolando amministratori liberi che hanno voglia di sana e buona politica. Faccio gli auguri al neo coordinatore regionale Carmelo Miceli sono convinto che farà un grande lavoro in Sicilia, c’è un grande bisogno di competenza accanto alla denuncia, e lui ne ha tanta, dal canto mio gli darò una mano perché Controcorrente sarà certamente al suo fianco per battaglie comuni importanti che ci aspettano”.

“La Sicilia - dichiara Miceli - è da sempre un laboratorio politico e in questa Terra le amministrazioni di centrodestra sono state capaci di dare il peggio di se. In una regione che è roccaforte della destra, basta guardare lo stato delle strade, dei servizi, delle città: le emergenze quotidiane, dalla sicurezza al lavoro, sono la dimostrazione che chi governa non è all’altezza di farlo. Per questo abbiamo deciso di portare avanti con Alessandro Onorato e Ismaele Lavardera Progetto Civico Italia, un movimento che parte dal basso, dalle esigenze reali, che porta al suo interno le esperienze politiche e non soltanto, per passare dalla denuncia ai fatti. Ringrazio Alessandro Onorato per la fiducia. Adesso ci mettiamo subito al lavoro, perché un cambiamento è possibile.

