

Roma, 14 ago (Adnkronos) - "Mi sembrano luoghi comuni e slogan a cui manca sempre il come. Cosa farebbe su energia, giustizia, regioni e sanità, riarmo europeo etc. Se vuoi candidarti a guidare il Paese devi essere in grado avere un’idea di Paese". Lo dice Carlo Calenda commentando l'intervista di Elly Schlein all'Adnkronos nella parte in cui la segretaria dem parla delle prospettive di governo dell'area di centrosinistra.



