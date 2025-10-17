

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "A me interessa moltissimo quello che succede nel centrosinistra che è parte dell'opposizione dove noi siamo. Il problema è che non si capisce niente, non si capisce cosa vogliono. Parlano di cose molto vaghe. Mi auguro ci sia un moto di razionalità". Lo dice Carlo Calenda a SkyTg24 Live in.

