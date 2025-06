Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Matteo Renzi e Italia Viva sono i vincitori fattuali e politici del referendum: una legge da loro voluta e sostenuta non è stata abolita, e si afferma la necessità che, per vincere, il centrosinistra ha bisogno di costruire una alleanza di coalizione tra la sinistra tradizionale, e un centro riformista e europeo, che è quello che ripetiamo da mesi". Lo dice a Radio Leopolda il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

"Serve una riorganizzazione del campo riformatore, una Tenda dei riformisti, in grado di dare voce a quegli elettori che cercano una alternativa a Giorgia Meloni, ma che non si sentono rappresentati dalla sinistra. E questo è il lavoro che, con grande generosità, Matteo Renzi e Italia Viva stanno svolgendo e svolgeranno nelle prossime settimane", aggiunge Borghi.