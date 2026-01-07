

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Italia Viva ha sollevato l’esigenza che, in una intesa di governo di centro sinistra, i temi di politica estera, dall’Ucraina al Venezuela, vengano affrontati e risolti. Non si può non avere una convergenza su queste tematiche, che segneranno la prossima legislatura”. Lo dice a Sky il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

“Chi pensa che tutto finirà nei prossimi mesi con un colpo di bacchetta magica è un illuso. Nei prossimi anni due temi in particolare si imporranno: la situazione di Taiwan nel mar cinese meridionale, e la tenuta dell’articolo 5 della Nato. Per questo – conclude Borghi – bisogna subito mettersi a lavorare nel centro sinistra per trovare una convergenza. Non si può parlare solo di primarie”.

