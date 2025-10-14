

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "La Toscana dimostra che, quando ci sono una leadership riformista e una capacità di aggregare i centristi, il centrosinistra diventa estremamente competitivo. Questo è il lavoro che stiamo svolgendo con Casa Riformista. Dopo il risultato positivo della Calabria e quello, ancora più positivo, in Toscana, pensiamo che arriveranno analoghe soddisfazioni in Campania, Puglia, e anche Veneto, dove presentiamo una lista unita dei riformisti. Questo rafforzamento spingerà verso una Convenzione dei riformisti, per costruire la gamba centrista del centrosinistra". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, ospite di Coffee Break su La7.

