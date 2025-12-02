

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo vedere quale sarà la legge elettorale, penso sia necessario fare un programma. Pensare che tutto si risolva con la leadership è un modo di consegnare il Paese alla destra”. Lo ha detto Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, ospite al programma Start di Sky Tg24.

“Dopodiché, se saranno necessarie faremo le primarie”. Si candiderà per la leadership? “Per quanto riguarda me decideremo con Avs. Siamo una leadership collettiva, abbiamo sempre affrontato con molta serenità queste questioni io e Nicola Fratoianni. Quello che preme a noi di Avs è essere il perno di questa alleanza perché non c’è più tempo. Lo dico da qui anche a Giuseppe Conte e agli altri: dobbiamo costruire il programma per il Paese, ce lo chiedono gli italiani”, ha concluso.

