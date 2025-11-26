Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “Noi di Avs faremo una grande convention in primavera in cui faremo un percorso partecipato”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Avs Angelo Bonelli, intervistato da Giorgio Lauro.
**C.sinistra: Bonelli, 'in primavera convention Avs, percorso partecipato'**
26 novembre, 2025 • 16:13
