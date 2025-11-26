

Roma, 26 nov (Adnkronos) - "Il leader del M5S Conte ha di fatto accolto il nostro appello di costruire un’agenda comune di governo. Il tema è la tempistica? Nessun problema: ci metteremo d’accordo. Anche noi di AVS avvieremo un percorso partecipato e di ascolto che porteremo all’attenzione dei nostri alleati: dalla politica energetica alla scuola, dalla sanità pubblica all’aumento di stipendi e pensioni – tra i più bassi in Europa – fino a una politica estera che punti al disarmo e alla pace, destinando il 5% delle spese per armi alla lotta alla povertà e alla crisi climatica. Temi rimossi dalla propaganda del governo Meloni". Lo ha detto Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde, ospite di Agorà su Rai3.

"Lo vedo tutti i giorni: sui treni, per strada, stamattina anche prendendo un cappuccino, tante persone ci dicono “andate avanti così”, “state insieme”. C’è una spinta forte dal basso che chiede unità, responsabilità, serietà e un progetto credibile per il Paese", ha aggiunto.



