

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Noi di sinistra rosiconi secondo la premier? “Io non rosico perché so che loro sono un fenomeno passeggero, aspetto tranquilla perché so che questa storia, quella del presidente Meloni e di questo governo, non avrà molto futuro. Sono fiduciosa: gli italiani alla fine capiranno quello che sta accadendo davvero. Certo non guasterebbe se noi fossimo più capaci di farglielo capire”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Rosy Bindi, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

