

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "C'è stata proprio una divaricazione andata crescendo. Allora di chiamavano le due sinistre: quella di Prodi e l'altra quella movimentista, quella di Rifondazione. Erano due sinistr e la nostra è stata decisiva nella vittoria contro Berlusconi anche attraverso un'ingegneria politica, la desistenza". Lo dice Fausto Bertinotti a L'Aria che Tira su La7 parlando dei governi dell'Ulivo.

"La cultura di Prodi è quella che si è espressa in Europa in questo quarto di secoli. Ha anche posizioni positive, penso al fisco e a Padoa Schioppa, ma è asservita alla logica delle compatibilità. E cioè: si possono fare delle azioni sociali fintanto che sono compatibili con il mercato. Un uomo simbolo di questa politica come Mario Draghi ha detto che è stata colpevole della riduzione dei salari e della crisi sociale in tanti Paesi d'Europa. Sono portatori di una politica che è fallita".



