Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Noi continuiamo a fare politica dentro un Pd plurale e con cultura di governo. Ci sono tantissimi sindaci iscritti al Pd autenticamente riformisti. Guardo con attenzione a quello che succede nell'area centrale e auspico si possa costruire una coalizione credibile e vincente per il governo del Paese ma le alchimie fatte a tavolino non mi convincono per niente". Così Alessandro Alfieri, senatore Pd, a Start su Sky Tg24.