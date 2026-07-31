

Palermo, 31 lug. (Adnkronos) - Il corpo individuato sotto le macerie della palazzina crollata parzialmente giovedì pomeriggio a Messina, in contrada Pistunina, lungo la statale 114 è di un uomo. Gli inquirenti sono convinti che si tratti di Carmelo Leone, commerciante. Restano ancora cinque persone disperse.

"Abbiamo trovato una persona che si trovava negli appartamenti del piano di sopra ma abbiamo molte difficoltà perché c'è un incendio non ha smesso di essere acceso e quindi questo ha reso tutto più complicato", aveva detto il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio. Sono più di 60 i vigili del fuoco impegnati nella ricerca. Burgio ha spiegato che "si sta indagando sulle origini del crollo. Ma al momento non possiamo dare una spiegazione definitiva".





"Dalle testimonianze acquisite possiamo escludere la presenza di altre persone. Abbiamo avuto notizie indirette degli operai feriti che hanno riferito che non ci sarebbero altre persone", ha detto nella notte il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina Michele Burgio, che coordina le ricerche. Si cercano l'imprenditore Carmelo Leone, le sorelle Sara e Rosa Leone, il marito di quest'ultima Santino Magazzù e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. Dispersa anche la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica.

Nel frattempo è stato dimesso nella tarda serata di ieri uno dei tre operai rimasti feriti nel crollo. Era stato ricoverato inc odice verde ma è stato dimesso dal Policlinico poche ore dopo il ricovero. Nel disastro sono rimasti feriti altri tre uomini, attualmente ricoverati al Policlinico di Messina.

Ci sarebbero stati dei lavori di manutenzione al pianterreno della palazzina. La struttura è formata da tre livelli, il primo dei quali ospitava un supermercato chiuso da mesi, il secondo un’attività commerciale di cinesi e il terzo alcune abitazioni.

La Procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, ha aperto una inchiesta per disastro colposo. Il procuratore, accompagnato dalla pm di turno Anita Siliotti, si è recato subito dopo il crollo sul luogo per i primi accertamenti. Presente anche il comandante provinciale dei carabinieri.

