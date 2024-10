(Adnkronos) - “Siamo operativi nell’offerta al mondo bancario con l’innovativa soluzione Personetics, che aiuta banche e correntisti a trovare il perfetto punto di incontro tra domanda e offerta in ambito investimenti”

Roma, 29 ottobre 2024. Digital Analytics e Engagement sono due concetti strettamente correlati nel mondo del mercato digitale, un binomio indissolubile nel marketing moderno. Entrambi sono fondamentali per comprendere il comportamento degli utenti online e per ottimizzare le strategie di comunicazione e vendita. Raccogliere, misurare, analizzare e interpretare i dati generati dalle interazioni degli utenti su qualsiasi piattaforma digitale, valutandone il livello di coinvolgimento.

ATON IT, società italiana specializzata nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni ICT full service, nella definizione del nuovo piano industriale, ha definito una Business Unit dedicata proprio a Digital Analytics e Engagement, in continuità con il grande lavoro svolto dall’azienda in questi anni. Alla guida della BU Cristiano Magi, manager con pluriennale esperienza professionale e competenze acquisite in soluzioni innovative nella digital transformation, con particolare attenzione al mondo dei big data, della UX/UI, del digital engagement e del marketing.

“Nel biennio 2024-2026 - dichiara Magi - la Business Unit che rappresento andrà in continuità con gli obiettivi finora perseguiti, con una maggiore spinta commerciale. La nostra attività da sempre è focalizzata sullo scouting di nuove soluzioni, principalmente per il settore assicurativo e bancario. In particolare per il settore bancario siamo operativi nell’offerta ai clienti con l’innovativa soluzione Personetics, che aiuta banche e correntisti a trovare il perfetto punto di incontro tra domanda e offerta in ambito investimenti”.

“Personetics per il PFE - Personal Finance Engagement, è un prodotto innovativo dedicato a banche e clienti. Con questa soluzione ATON IT può fornire infatti ai correntisti informazioni sui prodotti del mondo finanziario e aiutarli a valutare quelli più idonei ai loro investimenti, in modo semplice e automatico. Contestualmente Personetics aiuta le banche nel proporre offerte mirate al correntista che vuole scegliere di investire, valutando la propria propensione al rischio in modo autonomo, tramite un sistema automatico di proposizione all’interno di un contesto protetto, come quello della propria banca. Gli italiani sono generalmente più propensi al risparmio anziché a investire in prodotti finanziari, sono però altrettanto favorevoli a valutare soluzioni quando sono presentate in maniera semplice e sono facili da attivare” ha dichiarato Cristiano Magi, Manager della Business Unit Digital Analytics & Engagement.

Altro interessante progetto su cui la Business Unit è già operativa è dedicato ai Contact Center On Cloud, sviluppato in collaborazione con il partner Genesys che aiuta le aziende a migrare da sistemi On Premises, con vantaggi di scalabilità, gestione delle risorse e assistenza da remoto (voce, computer, bot automatizzati, sms, WhatsApp ecc.). Soluzione che riscontra forte interesse soprattutto nelle aziende dai grandi numeri, come banche, assicurazioni e compagnie telefoniche, ma che si adatta bene anche alle PMI.

“Le attività di Engagement e Digital Analytics – spiega Fulvio Duse COO di ATON IT - incidono significativamente sui processi decisionali e sulla capacità delle aziende di incrementare i ricavi, migliorare l'efficienza operativa, ottimizzare le campagne di marketing e rafforzare il servizio clienti. In ATON IT abbiamo tanto know-how in ricerca e tecnologie che ci consente di sviluppare nuovi progetti, anticipando in molti casi le richieste del mercato. Per raggiungere gli obiettivi prefissati intendiamo investire in iniziative di marketing e comunicazione, per fare cultura sull’innovazione e promuovere un diverso approccio di fare business".



www.atoninformatica.it