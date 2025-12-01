

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Non si ferma il calo verticale del Bitcoin, che oggi è arrivato a perdere anche più del 6%, attestandosi a quota 86 mila dollari, in quella che è una fase di forte disimpegno degli investitori sul fronte delle criptovalute. E chi ci ha scommesso nella fase più 'rampante', magari su 'meme coin' privi di fondamenta e collaterali si trova a fare i conti con perdite pesantissime. Lo sanno bene i molti sostenitori di Trump che, nelle ore dell'insediamento del tycoon per il suo secondo mandato, il 20 gennaio scorso, hanno acquisito due valute digitali - una 'sostenuta' dallo stesso presidente ($Trump) e l'altra 'dedicata' alla first lady ($Melania) - che hanno avuto un balzo repentino il primo giorno di contrattazioni, per poi innescare una discesa verticale e quasi ininterrotta.

E' il caso del 'meme coin' Official Trump, che dopo essere balzato fra il 18 e il 20 gennaio da 1,20 euro a 45,47 dollari, ha visto una fuga degli investitori che lo ha portato a perdere circa il 90% dal massimo: solo nelle ultime 24 ore la criptovaluta ha perso un altro 6% portandosi a 5,72 dollari. Ancora peggio è andata a chi ha 'creduto' in Melania: collocata allo stesso valore di $Trump è salita - il giorno dell'inaugurazione - 'solo' a 13,73 dollari: oggi perde un altro 11% rispetto a venerdì scorso, attestandosi 11 centesimi di dollaro, con una perdita che - rispetto alla quotazione massima raggiunta - è di circa il 99 %. Oscillazioni che hanno naturalmente lasciato su campo un bilancio devastante per tutti gli investitori, con l'esclusione della famiglia Trump e di chi, nella sua cerchia, ha potuto acquistare i meme coin prima del debutto ufficiale o ha potuto gestire le transazioni (i benefici delle sole commissioni ammontano a diverse centinaia di milioni di dollari). Circostanze peraltro al centro di attacchi dell'opposizione democratica a Washington ma anche di indagini ufficiali (che però non coinvolgono la first lady)

Ora il vento è cambiato, e anche il Bitcoin - come segnalano gli analisti - deve affrontare il fatto che la quota di investitori in perdita è in crescita raggiungendo nuovi record. "In generale - ha riconosciuto Alexandre Schimidt, Equity Index-Manager di CoinShares - il sentiment si è deteriorato e l’evoluzione del mercato sembra destinata a seguire soprattutto le dinamiche di riallocazione di portafoglio, in attesa di un segnale macroeconomico più resiliente".

