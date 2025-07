Palermo, 18 lug. (Adnkronos) - "La criminalità organizzata transnazionale è caratterizzata da profondi processi di integrazione strutturale e non solo operativa tra organizzazioni originariamente diverse, radicate in luoghi diversi del globo e lontane tra loro e che oggi, invece, operano all'interno di reti comuni. Questo spiega perché non sia neanche immaginabile una azione efficace di contrasto alla criminalità organizzata senza costruire una rete di solidarietà e di cooperazione internazionale che ha due poli fondamentali, che sono rappresentati dall'Unione europea e dall'America Latina". Lo ha detto all'Adnkronos Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia a margine del convegno internazionale 'Le sfide della criminalita' organizzata transnazionale - Scenari europei e latino-americani della cooperazione giudiziaria internazionale'.

Per Melillo c'è "da imparare dall'esperienza" dei numerosi magistrati latino americani presenti in questi giorni al convegno a Palermo, "perché loro sono in prima fila nel contrasto di organizzazioni criminali che a lungo abbiamo immaginato di potere considerare come lontane da noi e che, invece, sono giunti fino a noi con i loro processi di ramificazione e riciclaggio, ma soprattutto sono organizzazioni criminali che sono profondamente integrate, che hanno intrecciato le loro strategie con quelle della criminalità italiana in particolare con la 'ndrangheta".

E ha ricordato la recente operazione in Brasile, con l'arresto di "uomini importanti di ndrangheta a Rio, che non erano certo in vacanza". "Simbolo di alleanza tra organizzazioni criminali europee e latino americane". Per il Procuratore nazionale antimafia Melillo "tutto ciò spiega perché noi abbiamo bisogno davvero di imparare dal'esperienza dei colleghi latino americani" che sono in prima fila nel contrasto a organizzazioni che hanno ancora un volto violento, parliamo di decine di migliaia di uomini armati che hanno la capacità di guidare processi di accumulazione di capitali gigantesche".