

Bari, 10 lug. - (Adnkronos) - E’ in corso, dalle prime ore della mattinata, l’esecuzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Bari di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette indagati in relazione ai reati di associazione a delinquere, rapina aggravata anche dal metodo mafioso nonché di numerosi altri reati contro il patrimonio rientranti nel programma associativo. L'organizzazione criminale era formata da cerignolani ed era dedita agli assalti ai blindati. Sarebbero loro i presunti responsabili nell’indagine sulla maxi-rapina avvenuta il 6 novembre 2024 sulla strada statale 96 nei pressi di Toritto, con l'esplosione di numerosi colpi di kalashnikov, deflagrazione della cabina posteriore e incendio di auto. Al momento sono impegnati nell’operazione oltre 100 militari dell’Arma , un elicottero, reparti speciali e aliquote di primo intervento e squadre operative di supporto dei carabinieri solitamente devolute ad attività di antiterrorismo.

Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà alle 10.30 nella sede della Procura della Repubblica, alla presenza del procuratore capo e del comandante provinciale dei carabinieri di Bari.

