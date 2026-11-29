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Verona, 29 nov. (Adnkronos) - “Abbiamo partecipato al Bando Borghi, nella fascia B, tra i Comuni di piccole dimensioni abbiamo ottenuto un bel finanziamento che abbiamo utilizzato negli anni pensando di rivitalizzare il nostro borgo. Abbiamo immaginato soprattutto di spendere i fondi ottenuti su quello che era il nostro progetto più importante, un palazzone storico, un maniero di epoca medievale, che abbiamo immaginato di far diventare un hub culturale, però non solo al servizio della comunità, del paese, ma dell'intera provincia e della regione”. Lo ha detto Lucio Di Gioia, sindaco di Cerisano (Cosenza), intervenendo a Verona nell'ambito della 43ª Assemblea nazionale dell’Anci durante la quale sono stati assegnati i riconoscimenti della 11^ edizione del Premio di Fondazione Sodalitas “Cresco Award – Città Sostenibili”, diventato un punto di riferimento nazionale per la valorizzazione e la diffusione delle buone pratiche di sostenibilità territoriale.

Cerisano ha ottenuto il premio nella categoria dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, per il progetto “Cerisano Factory Borgo Swing: cultura, rigenerazione e nuova economia locale”. Il progetto ha puntato sulla collaborazione con l’Università della Calabria. Con la Facoltà di Scienze politiche è stata avviata una partnership che ha portato al finanziamento di un master di secondo livello e all’erogazione di 20 borse di studio. “Abbiamo avuto tanti studenti che sono venuti e ancora oggi il master si sta tenendo e si concluderà tra qualche mese. Un percorso lungo che però ha favorito la cultura, ha favorito l'erogazione di nuove occasioni di studio a professionisti che sono venuti a formarsi e al tempo stesso abbiamo portato nuova economia e sviluppo anche sul territorio”, sottolinea Di Gioia.

Accanto al percorso universitario, il Comune ha lavorato con il Conservatorio di Cosenza alla realizzazione di un polo di alta formazione sugli audiovisivi. “Il luogo si prestava ad avere più spazi e più versatilità anche attraverso i fondi che abbiamo investito, quindi abbiamo costruito un polo di alta formazione sugli audiovisivi che è uno dei più importanti del Meridione”, aggiunge. Il centro ospita giovani interessati alle tecniche audiovisive, produzioni originali e attività formative. “È diventato una fucina di nuovi talenti, di ragazzi che vengono a formarsi, a studiare le tecniche degli audiovisivi, a fare delle produzioni originali, quindi è diventato anche per questo un luogo molto attrattivo”, sottolinea il sindaco. Per il Comune, il percorso rappresenta un risultato importante nella strategia di rilancio del borgo attraverso cultura e formazione.

