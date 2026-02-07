

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Oggi Benevento si aggiunge al novero dei centri urbani che in Italia rendono un tributo al nome di Bettino Craxi. Ringrazio il sindaco Clemente Mastella per la scelta di intitolare un piazzale della città alla memoria di un uomo di partito che ha modernizzato il linguaggio della politica, di un riformista che ha svecchiato i riferimenti ideologici del socialismo, di uno statista che ha reso grande il suo Paese sullo scenario internazionale". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, figlia dell'ex presidente del Consiglio.

"Craxi -aggiunge- parla al nostro tempo, tali e tante sono le idee che ne hanno informato l’agire politico e governativo tuttora fonte di ispirazione per orientarsi in questa fase storica imprevedibile. Mi auguro che sempre più città seguano l’esempio di Benevento, che altri sindaci coraggiosi si uniscano a Mastella. Attendo in questo senso un cenno dal sindaco di Milano, la città che Craxi ha portato nel cuore fino al suo ultimo giorno di vita”.

