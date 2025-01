Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Come ogni anno in Tunisia, per portare un mazzo di garofani rossi sulla tomba di Bettino Craxi, nel piccolo cimitero cristiano all’ombra della Medina di Hammamet. Con emozione e un po’ di commozione. Con me quest’anno ho portato 30 millennials che si stanno appassionando alla figura di Bettino e soprattutto alle sue idee, di disarmante attualità. Giovani forzisti già impegnati nelle Amministrazioni comunali e nelle realtà di partito nei loro territori. Questa settimana in Parlamento ho ricordato Craxi statista, presidente del Consiglio, segretario del Partito socialista: anche quest’anno solo Forza Italia e il centrodestra hanno sentito la necessità di questo momento in Aula. Peccato. La sinistra italiana evidentemente non ha ancora fatto i conti con la propria storia". Lo afferma Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, in occasione delle celebrazioni organizzate a Hammamet da Stefania Craxi e dalla Fondazione Craxi in occasione dei 25 anni dalla morte del leader socialista.

"Facendo nostra la lezione di Bettino Craxi, proseguiamo l’impegno quotidiano. Ma oggi -aggiunge- è il giorno del ricordo, delle emozioni legate alla storia bellissima di questa comunità craxiana e della certezza che quella cultura politica e quelle idee di libertà, di modernizzazione, di solidarietà e di centralità della persona hanno oggi dimora, rispetto, piena rappresentanza e attuazione in quello straordinario spazio di libertà che rappresenta Forza Italia nel nostro Paese. Avanti!”.