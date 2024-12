Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "A me non è mai piaciuto che ci fosse una multa per una questione di vaccinazione, è vero anche che in quel momento era importante che tutte le persone fossero sensibilizzate perchè era un momento veramente drammatico. Non mi piacque che fu messa allora, se qualcuno quella multa l'ha pagata per una question di onestà adesso fa la figura di essere stato un fesso e questo non è bello". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l'incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.