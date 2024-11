(Adnkronos) - L’agenzia barese di Giuseppe Costa con sede a San Pasquale ed una prossima apertura a Carrassi supporta i clienti non solo nella compravendita e locazione ma anche in progetti di ristrutturazione e rendering, nella richiesta di mutuo, nella mediazione creditizia, nella gestione di pratiche relative al cambio di residenza e di utenza

Bari, 20 novembre 2024. La riqualificazione urbana dei quartieri di San Pasquale e Carrassi di Bari sta trasformando l'aspetto della città. Interventi su immobili, infrastrutture, spazi verdi e servizi mirano a migliorare la qualità della vita per i residenti.

“Negli ultimi anni, Bari ha avviato un ampio piano di rigenerazione urbana che interessa anche i quartieri di San Pasquale e Carrassi, creando aree più vivibili, inclusive e sostenibili. Un progetto che prevede non solo la ristrutturazione di immobili e infrastrutture esistenti, ma anche la realizzazione di nuove abitazioni oltreché di spazi pubblici e aree verdi, piste ciclabili e conseguenti miglioramenti delle reti di trasporto”. È quanto dichiarato da Giuseppe Costa, titolare di Costa Real Estate S.r.l., agenzia immobiliare barese attiva proprio nel quartiere San Pasquale e con una sede in prossima apertura in quartiere Carrassi, Bari. L’agenzia è specializzata in vendita e locazione di immobili in questi specifici quartieri baresi e, più in generale, sull’intera capoluogo di Puglia.

“Affidarsi ad agenti immobiliari competenti e specializzati su queste aree territoriali permette di avere una corretta panoramica degli immobili disponibili che garantisce un netto risparmio di tempo. Il nostro team supporta i clienti non solo nella ricerca dell’abitazione conforme alle proprie esigenze, ma anche nella sua eventuale ristrutturazione, oltreché nella richiesta del mutuo, nella mediazione creditizia, nella gestione di pratiche relative al cambio di residenza e di utenza”, ha proseguito il titolare che, col supporto di un team giovane e dinamico, propone ai suoi clienti un vero e proprio “pacchetto completo”.

Un servizio, quello di Costa Real Estate S.r.l., che semplifica l’iter di compravendita e locazione per chiunque si appresti a cercare la casa dei propri sogni o il locale più adatto alle proprie necessità, con un'assistenza a 360 gradi e una conoscenza approfondita delle specifiche zone di San Pasquale e Carrassi, aree territoriali della città di Bari che promettono interessanti investimenti immobiliari.

·CONTATTI: https://www.facebook.com/share/18D3C84KiY/?mibextid=LQQJ4d