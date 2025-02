Milano, 13 feb. (Adnkronos) - “Cosmoprof, oltre che essere una delle fiere più longeve, rappresenta per BolognaFiere anche la fiera di riferimento per questa nostra attitudine all’internazionalizzazione. È la fiera più importante al mondo e siamo orgogliosi di ospitarla nei nostri padiglioni. È una fiera importante anche dal punto di vista del dimensionamento, in quanto riempie quasi tutto il quartiere fieristico. Sono davvero tante, infatti, le delegazioni italiane ed estere che riempiono la città in quei giorni. Pertanto, per BolognaFiere è assolutamente importante anche perché rappresenta la modalità con cui negli anni abbiamo sviluppato la nostra presenza all'estero”.

E’ quanto affermato da Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 56° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’appuntamento di riferimento per l’intera industria cosmetica, in programma dal 20 al 23 marzo 2025.

“Per il comparto della cosmesi italiana credo sia, oltre che un appuntamento importante, anche un partner per la crescita e l'affermazione dei nostri distretti di eccellenza, che caratterizzano la forza dei nostri prodotti nel mondo - spiega Calzolari - Inoltre, i numeri di crescita del comparto vanno di pari passo con i numeri di crescita della Fiera. Si tratta, quindi, di un sodalizio importante. Ció che sosteniamo sempre è che le fiere servono a questo: sono delle vetrine, ma soprattutto sono uno strumento di politica industriale a supporto dei distretti”.

Il presidente di BolognaFiere conclude parlando dell’importanza del network internazionale Cosmoprof: “Ormai abbiamo replicato molte manifestazioni Cosmoprof, non dico in tutto il mondo, ma in buona parte di esso. Siamo presenti con alcune iniziative in Europa, ma soprattutto siamo presenti in Asia, negli Stati Uniti con due appuntamenti, a Bangkok, in Sud America, in Cina e in India, quindi è un network veramente importante, dove i numeri si sommano e fanno l'uno di sostegno all'altro e credo che buona parte del successo della manifestazione di Bologna e anche della cosmesi italiana sia dovuta al fatto di poter contare su questo network internazionale che ormai afferma la cosmesi, Cosmoprof e anche la città di Bologna come un punto di riferimento a livello mondiale”.