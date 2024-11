(Adnkronos) - "Non esiste alcun movimento di massa a sostegno dei violenti come invece purtroppo avvenne allora. Il fatto che risuonino slogan analoghi non significa che ci si trovi di fronte alla stessa situazione. Ci sono pericoli ma non sono gli stessi", aggiunge Orlando.

"I paralleli servono per giustificare strumenti 'd’eccezione' come allora. Questo mi pare il punto".