Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "È un'occasione per rendere omaggio alla Corte dei Conti, che svolge un ruolo fondamentale nella vita della Repubblica". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando, accompagnato dal presidente Guido Carlino, una delegazione di magistrati della Corte dei Conti, prima della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.
**Corte Conti: Mattarella, fondamentale nella vita della Repubblica'**
24 febbraio, 2026 • 11:53
