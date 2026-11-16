

Roma, 16 nov. (Adnkronos Salute) - "Il paziente non può essere più considerato come la somma di singoli organi o di singole patologie. Cuore, reni e metabolismo fanno parte di un unico sistema e il loro stato di salute è profondamente interconnesso. È questa la ragione per cui oggi dobbiamo parlare sempre più di gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico". Lo ha detto Salvatore Corrao, direttore della Medicina interna dell'Arnas Civico di Palermo, a margine del tavolo clinico-istituzionale 'Gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico', che si è svolto a Palermo, a Palazzo dei Normanni, organizzato da Summeet con il contributo non condizionante di Bayer.

La sindrome cardio-nefro-metabolica (Scnm) rappresenta oggi una delle principali sfide cliniche e organizzative per il Servizio sanitario regionale, a causa della stretta interconnessione tra patologie cardiovascolari, malattia renale cronica, diabete mellito di tipo 2 e obesità. La complessità clinica di questi pazienti richiede modelli assistenziali integrati, multidisciplinari e orientati alla continuità di cura. "Obesità e diabete - ha spiegato Corrao - sono due esempi particolarmente evidenti di quanto questa interconnessione sia rilevante. Sono condizioni estremamente diffuse nella popolazione e possono favorire, attraverso meccanismi diversi e spesso concomitanti, la comparsa o la progressione di malattie cardiovascolari e renali. A questo si aggiunge il ruolo del fegato, che partecipa in maniera significativa alla complessa rete di alterazioni metaboliche che caratterizza questi pazienti. Il punto centrale è che non possiamo più affrontare queste patologie secondo percorsi separati. Il paziente che presenta diabete, obesità, malattia renale o rischio cardiovascolare ha bisogno di una valutazione complessiva del proprio profilo di rischio e di un percorso di cura costruito intorno alla persona. Questo significa intervenire precocemente, quando è ancora possibile modificare la storia naturale della malattia, e non aspettare necessariamente la comparsa di un danno d’organo avanzato".

Per Corrao la sfida clinica, ma anche organizzativa per il Servizio sanitario nazionale, è "passare da una medicina che interviene prevalentemente sulla singola complicanza a una medicina capace di anticipare il rischio, identificare precocemente i pazienti più vulnerabili e accompagnarli lungo un percorso continuativo".

