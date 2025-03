BASILEA, Svizzera, 5 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Dopo l'annuncio del 16 luglio 2024, CordenPharma annuncia progressi significativi nelle sue iniziative di crescita con un investimento strategico di oltre 1 miliardo di euro nello sviluppo e nella produzione di peptidi. Gli ambiziosi piani di espansione di CordenPharma sono destinati a portare il business della sua piattaforma peptidica oltre il traguardo di 1 miliardo di euro di vendite entro il 2028, rafforzandone la posizione di una delle principali società nella fornitura integrata di servizi su piccola e larga scala, dalle API ai prodotti farmaceutici, sia per peptidi iniettabili che orali.





Nell'ambito di questa strategia, CordenPharma ha completato i piani per la creazione di un impianto di produzione di peptidi avanzato in Svizzera, nel Getec Park di Muttenz, a soli 8 km da Basilea – un importante polo biotecnologico e farmaceutico in Europa.

La decisione di situare l'impianto nei pressi di Basilea è supportata da diversi vantaggi chiave:

Questo investimento da oltre 500 milioni di euro comprenderà più linee di produzione in grado di supportare la produzione di peptidi su piccola, media e larga scala con reattori di sintesi di peptidi in fase solida (SPPS) su piccola e larga scala per progetti di peptidi GLP-1 e non GLP-1, con una capacità totale del reattore SPPS di oltre 5.000 litri. La nuova struttura all'avanguardia sarà caratterizzata da automazione e digitalizzazione all'avanguardia nonché tecnologie innovative di produzione di peptidi, garantendo la conformità alle normative più rigorose, compresi i requisiti BLA. Con la fase principale di costruzione e qualificazione che si svolgerà tra il 2025 e il 2027 e l'avvio delle attività commerciali previsto per il primo semestre del 2028, l'azienda prevede di creare oltre 300 nuovi posti di lavoro, contribuendo alla crescita economica e all'innovazione della regione.

Nello stabilimento statunitense di Boulder, Colorado, parallelamente all'iniziativa svizzera sono già iniziati sia gli ampliamenti delle attuali linee sia la costruzione di una nuova area di produzione greenfield. L'ampliamento più che raddoppierà la capacità del reattore SPPS preesistente presso CordenPharma Colorado aggiungendo 25.000 litri di capacità SPPS, portando la capacità totale del reattore a oltre 42.000 litri entro il 2028.

Una volta pienamente operativo, lo stabilimento svizzero, insieme alle continue espansioni e alla capacità produttiva aggiuntiva di CordenPharma Colorado, migliorerà significativamente le capacità produttive di CordenPharma, consolidandone la posizione come uno dei maggiori partner nella produzione di peptidi, leader nel settore dei peptidi CDMO.

Commenta il Dott. Michael Quirmbach, Presidente e CEO di CordenPharma Group: "Guardiamo con fiducia all'opportunità di costruire uno stabilimento di produzione all'avanguardia appena fuori Basilea, in Svizzera, all'interno di uno dei principali poli farmaceutici e biotecnologici in Europa. La nuova struttura è progettata per garantire una produzione di peptidi flessibile ed efficiente, al fine di soddisfare la crescente domanda di medicinali peptidici innovativi da parte dei nostri clienti e, in ultima analisi, dei pazienti".

Commenta Judith Charpentier, Co-Head Flagship Fund e Responsabile del settore sanitario presso Astorg: "L'audace espansione di CordenPharma ne riflette la leadership nel rispondere alla crescente domanda di produzione di peptidi. In qualità di investitori a lungo termine, siamo pienamente impegnati a sostenere questa crescita, combinando l'eccellenza industriale con investimenti strategici per rafforzare la posizione di CordenPharma come una delle più importanti CDMO globali. In definitiva, questa espansione contribuisce ad ampliare l'accesso dei pazienti a quei medicinali salvavita a base di peptidi".

CordenPharma è stata rilevata da Astorg, una delle principali società paneuropee di private equity, nel 2022 per accelerarne i piani di sviluppo. Grazie al sostegno di Astorg e a queste espansioni, CordenPharma è ben posizionata per attuare la propria strategia di crescita e rafforzare ulteriormente la leadership nel settore dei peptidi CDMO.

Informazioni su CordenPharma

CordenPharma è un partner CDMO che supporta gli innovatori biotecnologici e farmaceutici di modalità complesse nell'avanzamento del ciclo di vita dello sviluppo di farmaci. Sfruttando l'esperienza collettiva dei team della sua rete di strutture integrate a livello globale, CordenPharma offre servizi di outsourcing su misura che abbracciano l'intera catena di fornitura, dallo sviluppo iniziale della fase clinica alla commercializzazione.

Basandosi su grandi competenze scientifiche e partnership importanti, CordenPharma offre ai clienti servizi completi di alto valore con un focus strategico su peptidi, oligonucleotidi, eccipienti lipidici personalizzati, nanoparticelle lipidiche ( LNP), iniettabili sterili e l'ampia fornitura di piccole molecole (sia ad alta potenza che a potenza regolare).

Il gruppo CordenPharma è composto da 11 strutture in Europa e Nord America. Nell'anno finanziario 2024 ha generato un fatturato di 854 milioni di euro e ha impiegato oltre 3.000 dipendenti.

Per ulteriori informazioni visitare cordenpharma.com | Seguire CordenPharma su LinkedIn.

Informazioni su Astorg

Astorg è una delle principali società paneuropee di private equity con oltre 23 miliardi di euro di asset in gestione. Collabora con imprenditori e team dirigenziali per rilevare aziende leader di mercato a livello mondiale con sede in Europa o negli Stati Uniti, fornendo la guida strategica, la governance e il capitale di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi di crescita. Astorg, che si caratterizza per una distinta cultura imprenditoriale, una prospettiva azionaria a lungo termine e un gruppo dirigente snello, vanta un prezioso know-how nel settore sanitario, del software e della tecnologia, dei servizi alle imprese e nel campo delle società industriali basate sulla tecnologia. La sede centrale di Astorg è in Lussemburgo; altre sedi, a Londra, Parigi, New York, Francoforte e Milano.

Per maggiori informazioni su Astorg: www.astorg.com | Segui Astorg su LinkedIn.





