

Brasilia, 11 nov. (Adnkronos) - André Corrêa do Lago, presidente della Cop30, ha comunicato che l'edizione 2027 del vertice delle Nazioni Unite sul clima dovrebbe tenersi, in linea di principio, ad Addis Abeba, in Etiopia. Lo riporta la Reuters, citata dal Guardian, secondo cui la decisione deve ancora essere adottata formalmente, ma dovrebbe passare oggi senza intoppi. Se la notizia fosse confermata, il Paese ospitante della Cop32 sarà deciso prima che sia confermato quello della Cop31. Sia l'Australia che la Turchia sono in lizza per ospitare il vertice del 2026, con l'Australia che ha presentato la sua candidatura in collaborazione con le isole del Pacifico, considerate tra i luoghi più vulnerabili al cambiamento climatico.

I vertici Cop si svolgono a rotazione nelle diverse regioni del mondo. L'Etiopia ha presentato la sua candidatura a settembre ed è stata selezionata all'unanimità dall'Ufficio dei Paesi africani nonostante la candidatura rivale della Nigeria.

