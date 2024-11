Roma, 7 nov (Adnkronos) - "'Drill baby, drill' è lo slogan che Trump ha sempre ripetuto nei comizi. Rilanciare le perforazioni per produrre più combustibili fossili e far diventare gli USA la potenza mondiale dominante del settore". Lo dice Marco Grimaldi, vice presidente di Avs alla Camera.

"La Cop29 a Baku, in Azerbaijan, si avvicina e per voi si tratta di compiere una scelta: gli obiettivi dell’Accordo di Parigi possono ancora essere raggiunti. Oppure il governo italiano può definitivamente voltarsi dall’altra parte e seguire Trump nella scelta suicida di uscire dall’Accordo", aggiunge Grimaldi.