

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "La Cop 30 si sta chiudendo con un passo indietro gravissimo per il futuro del nostro pianeta. La mancanza di qualsiasi roadmap per la transizione dai combustibili fossili e per fermare la deforestazione è la diretta conseguenza della pressione enorme esercitata dalle lobby fossili, ignorando persino la forte spinta per soluzioni concrete proposta dal presidente brasiliano Lula”. Lo dice è Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Mentre il mondo dovrebbe avanzare deciso verso un futuro in cui il riscaldamento globale sia limitato a 1,5 °C, assistiamo invece a un arretramento criminale. L’Italia si è purtroppo schierata con le lobby dei combustibili fossili, portando avanti posizioni trumpiane: non ha firmato la dichiarazione dei Paesi che chiedevano di inserire le due roadmap fondamentali nelle decisioni finali", prosegue.

"Il ministro Pichetto aveva dichiarato di non essere contrario alle roadmap e di non aver ostacolato l’Unione Europea, ma nei fatti né la firma dell’Italia né quella dell’UE compaiono nel documento finale. Rischia di essere un fallimento politico e ambientale che pagheranno le future generazioni. Non possiamo più permetterci esitazioni o compromessi con gli interessi delle lobby fossili”, conclude Bonelli

