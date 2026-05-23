

Roma, 22 mag. (Adnkronos/Labitalia) - 'Ccnl equivalenti. Come verificare l’equivalenza delle tutele' è il libro di Andrea Cafà, Cesare Damiano, Angelo Raffaele Margiotta, Adalberto Perulli, Paolo Pizzuti presentato oggi al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma. Per Andrea Cafà, presidente e socio fondatore di Cifa Italia e presidente di Fonarcom, "il volume nasce da un’esigenza non più rinviabile: offrire a professionisti, imprese e operatori delle filiere una guida chiara per leggere, applicare e valutare i contratti collettivi in una fase in cui il lavoro è attraversato da trasformazioni ecologiche, digitali, organizzative, demografiche e dall’accelerazione dell’intelligenza artificiale".

La motivazione di fondo è spostare il baricentro del dibattito pubblico e tecnico dal 'chi firma' al 'che cosa si firma': la qualità di un ccnl, nella prospettiva indicata da Cafà, non si misura sulla notorietà delle sigle firmatarie, ma sulla solidità delle tutele, sulla coerenza dell’impianto contrattuale e sulla capacità di produrre effetti concreti e verificabili. Il libro nasce quindi come scelta culturale e operativa: contrastare dumping contrattuale e salariale, valorizzare il pluralismo sindacale quando produce contrattazione di qualità, e mettere a disposizione una 'cassetta degli attrezzi' per imprese, consulenti, HR, professionisti e pubbliche amministrazioni. L’equivalenza delle tutele viene assunta come soglia minima di serietà; l’obiettivo più ambizioso è andare oltre l’equivalenza, verso una contrattazione capace di sostenere welfare, bilateralità, formazione continua, occupabilità e competitività delle imprese.

Il libro affronta uno dei temi più sensibili del diritto del lavoro e degli appalti pubblici: come verificare se un contratto collettivo diverso da quello indicato come riferimento garantisca tutele economiche e normative equivalenti. Il volume propone un passaggio di paradigma: non fermarsi alla rappresentatività formale o alla tradizione delle sigle, ma misurare i contratti sulla base dei contenuti, della trasparenza e della verificabilità delle tutele. La pubblicazione unisce analisi giuridica, riflessione sulle relazioni industriali e strumenti operativi. Il ccnl intersettoriale Cifa-Confsal viene assunto come caso di studio per mostrare come un contratto possa essere valutato attraverso parametri economici e normativi, con particolare attenzione a retribuzioni, orario, part-time, periodo di prova, preavviso, comporto, malattia, maternità, permessi, bilateralità, previdenza e sanità integrativa.



La tesi centrale del volume è che la 'buona contrattazione' non si riconosce solo perché evita il peggio, ma perché costruisce il meglio possibile entro un equilibrio sostenibile fra dignità del lavoro e capacità competitiva dell’impresa.La prefazione di Chiara Tenerini colloca il libro in una fase in cui l’equivalenza contrattuale è diventata uno snodo cruciale, ma sottolinea che il volume non si limita alla conformità formale: la questione più ampia è quale contrattazione collettiva serva oggi a un mercato del lavoro che cambia, a imprese che competono, a filiere che si trasformano e a istituzioni chiamate a valutare l’effettività delle tutele.

Il volume si apre con l’introduzione di Andrea Cafà sull’equivalenza contrattuale come 'svolta storica' che cambia il paradigma: dalle sigle firmatarie ai contenuti della contrattazione collettiva. Seguono il capitolo di Paolo Pizzuti su rappresentatività sindacale ed equivalenza contrattuale, l’analisi di Adalberto Perulli sul ccnl Cifa-Confsal tra dumping e principio di equivalenza, il contributo di Cesare Damiano su bilateralità, formazione, salute, sicurezza e welfare, e il capitolo di Angelo Raffaele Margiotta sul modello Cifa-Confsal come patto tra parti sociali per dare valore al lavoro. La parte finale contiene una linea guida, una tavola sinottica comparativa e un modello di dichiarazione di equivalenza ccnl. La linea guida indica i passaggi essenziali: verificare l’attinenza del ccnl all’attività oggetto dell’appalto, comparare le tutele economiche nella loro dimensione annua complessiva e confrontare analiticamente quattordici parametri normativi, dalla disciplina del lavoro supplementare alla sanità integrativa.

Secondo l’analisi di Adalberto Perulli, l’attuale disciplina collettiva Cifa-Confsal non determina una situazione di dumping contrattuale o salariale e, sotto il profilo delle tutele normative, può superare il giudizio di equivalenza nell’ambito di una gara pubblica d’appalto. Il giudizio si basa su una valutazione complessiva, non atomistica, delle tutele economiche e normative, considerando anche eventuali compensazioni fra istituti. Il volume evidenzia inoltre che il testo aggiornato del ccnl ha rimosso istituti che in passato potevano esporre al rischio di contrattazione al ribasso e ha introdotto un sistema di 'pesi e contrappesi' sul piano delle tutele normative.







