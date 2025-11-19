

Roma, 19 nov (Adnkronos) - "Quando il Pnnr finisce, dove sono le risorse che potranno sostenere la crescita e l'occupazione? A questo non danno risposta, per questo chiediamo al governo di fare insieme a noi una battagli perché il Pnrr continui e diventi strutturale in Europa". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

