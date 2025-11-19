

Roma, 19 nov (Adnkronos) - "C'è preoccupazione sul versante economico e sociale. Se vediamo l'andamento della spesa pubblica in Italia nei tre anni del governo Meloni, scende la scuola, l'università, la ricerca, la casa e la politica industriale. In prospettiva sale solo la spesa militare, le tasse, i prezzi degli affitti, il costo delle bollette, il costo della vita". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

