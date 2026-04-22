

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Il governo ha fallito l’obiettivo del 3% sul deficit/Pil. È una brutta notizia per l’Italia e conferma il fallimento di Meloni dopo il record della pressione fiscale (43.1%) e dopo aver superato la Grecia nel rapporto Debito Pil. Giorgia comunica bene e governa male. Molto male!". Lo scrive sui social Matteo Renzi, leader di Italia viva.

