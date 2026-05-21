

Bruxelles, 21 mag. (Adnkronos) - Pesa ancora il Superbonus sulla traiettoria dei conti pubblici dell'Italia, secondo quanto rilevato dalla Commissione europea nelle previsioni economiche primaverili presentate oggi, che vedono il rapporto tra debito e Pil italiano gonfiarsi fino al 139,2% nel 2027 rispetto al 137,1% registrato nel 2025. Secondo l'esecutivo europeo, l'incremento è riconducibile ai "consistenti aggiustamenti stock-flusso legati ai crediti d'imposta per la ristrutturazione delle abitazioni che hanno gravato sul disavanzo negli anni precedenti" oltre al differenziale tra tassi di interesse e crescita sfavorevole all'andamento del debito, mentre resta "limitato" l'effetto di riduzione del debito derivante dagli avanzi primari.

