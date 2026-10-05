Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Nel secondo trimestre la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo certifica l'Istat nel conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche.
**Conti pubblici: Istat, in secondo trim. pressione fiscale sale al 43,5%**
5 ottobre, 2026 • 08:13
Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Nel secondo trimestre la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo certifica l'Istat nel conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche.