

Roma, 15 set. (Adnkronos) - A luglio leggero calo per il debito delle Amministrazioni pubbliche, diminuito di 1,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.205,8 miliardi. Il decremento riflette l’avanzo di cassa (16,1 miliardi), parzialmente compensato sia dall’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (14,0 miliardi, a 75,7) sia dall’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,5 miliardi). Lo sottolinea la Banca d'Italia nel bollettino 'Finanza pubblica: fabbisogno e debito'

Quanto alla ripartizione per sottosettori, la diminuzione del debito è imputabile a quella osservata per le Amministrazioni centrali (1,1 miliardi) e per le Amministrazioni locali (0,3 miliardi). Il debito degli Enti di previdenza è rimasto invariato.

La vita media residua del debito – immutata rispetto al mese precedente – è risultata pari a 7,9 anni. La quota del debito detenuta dalla Banca d’Italia ha continuato a diminuire, collocandosi al 16,6 per cento (dal 16,7 del mese precedente). A giugno (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) quella detenuta dai non residenti è aumentata al 36,1 per cento e quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) è aumentata al 14,6 per cento (dal 35,9 e dal 14,5 per cento, rispettivamente).

