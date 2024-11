(Adnkronos) - Manutenzione di verde stradale, non si tratta solo di estetica, ma di un investimento strategico per un futuro più sicuro, sostenibile e vivibile

Rieti - Orvieto,15 novembre 2024. Con l'arrivo della stagione invernale, la corretta manutenzione del verde stradale assume un'importanza ancora maggiore, garantendo sia la tutela del patrimonio naturale che la sicurezza dei cittadini.

L’azienda florovivaistica Conti Piante Rieti, nelle due sedi di Rieti ed Orvieto, da oltre un secolo si dedica con passione e competenza alla cura del verde sia urbano che privato. La lunga esperienza tramandata di padre in figlio ed i continui investimenti in attrezzature, tecnologie e risorse umane, la contraddistinguono per la dedizione scrupolosa che dedica ad ogni progetto, offrendo soluzioni innovative e su misura.

"Il nostro impegno è sempre stato quello di fornire ai nostri clienti servizi di alta qualità, con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'ambiente”, spiega Luigi Conti, titolare della Conti Piante Rieti. “Forniamo servizi di progettazione e realizzazione del verde lungo strade e autostrade: durante questa fase, è essenziale valutare diversi fattori, quali: il clima, il terreno, la vegetazione autoctona. La chiave sta nel raggiungere l’equilibrio tra la funzionalità dell’opera e il contesto in cui è inserita. Ma non basta progettare bene, occorre anche garantire una corretta manutenzione del verde stradale attraverso attività periodiche di: sfalcio dell’erba, decespugliamento e taglio piante, ripulitura scarpate, fossati e pendii, ripristino visibilità lungo arterie stradali, piazzole, aree di svincolo e di servizio. La potatura degli alberi e la rimozione della vegetazione eccessiva lungo le strade - sottolinea - sono fondamentali per assicurare la visibilità per gli automobilisti e i pedoni, soprattutto con le giornate più brevi e condizioni meteo avverse quali pioggia, vento o neve. Proprio per questi motivi è opportuno effettuare la rimozione di rami secchi o fragili, prevenendo incidenti e garantendo la sicurezza di tutti. Non solo, la pulizia dei sistemi di drenaggio nelle aree verdi aiuta a prevenire allagamenti e disagi causati dalle piogge invernali”.

“È necessario, nella manutenzione del verde stradale, avere un occhio che vede le cose in anticipo, vedere ora quello che sarà tra tre o quattro settimane. L’erba che in primavera è alta venti centimetri, ad esempio, può diventare tanto alta da coprire le barriere laterali in tempi molto brevi, più brevi di quelli che ci vogliono a sfalciare tutto il tracciato stradale”, precisa Conti. “Gli alberi che in ottobre sono appena fuori dal profilo della strada e non intralciano la circolazione, se sono troppo vicini creeranno problemi entro un mese o due, perché la pioggia e ancora di più la neve li renderanno molto più pesanti, molto più inclinati e quindi molto più in grado di intralciare i passaggi e di coprire la segnaletica. Chi non si occupa di strade, spesso, dà tutte queste cose come scontate, ma non lo sono”.

Poi c’è il verde privato, e quello pubblico degli enti, il vivaio Conti Piante Rieti è attivo in tutta Italia per lavori di progettazione e realizzazione giardini, fornitura e vendita piante e arredi da giardino fin dai primi anni del Novecento. L’azienda è uno spazio verde storico che accoglie tutti coloro che necessitano acquistare piante, sementi e attrezzature, ma anche per fornire consulenze esperte. Specialisti nella cura del verde, i vivaisti Conti si occupano di progettare e realizzare giardini ed aree verdi urbane, campi sportivi, lavori stradali, servizi professionali di idrosemina ed ingegneria naturalistica.

“Le aree verdi urbane ed il verde stradale sono, oggi più che mai, elementi fondamentali - ribadisce Conti - non si tratta solo di estetica, ma di un investimento strategico per un futuro più sicuro, sostenibile e vivibile. La cura del verde stradale aiuta a preservare il valore paesaggistico ed ambientale dei territori, creando ambienti più armoniosi e funzionali. E’ di cruciale importanza preservare la biodiversità del verde, inclusa quella stradale, attuando buone pratiche colturali ed una manutenzione ragionata; proteggere la biodiversità significa rispettare e tutelare il buon funzionamento dell’ecosistema naturale di un territorio, partendo dai progetti locali fino alle infrastrutture più complesse di rilevanza nazionale”.

Contatti:https://www.contipianterieti.com